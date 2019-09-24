Пожары в Амазонии: Боливия просит помощи

Огромные лесные площади горят в Амазонии, и это - не только Бразилия. С июля соседняя Боливия потеряла два миллиона гектаров: власти вынуждены были обратиться с просьбой ввести в действие Механизм гражданской защиты Евросоюза. Программа "Рука помощи" побывала на месте событий.

Немного цифр: в текущем году зафиксировано 224 тысячи возгораний в бассейне реки Амазонки; пламя уничтожило 12 миллионов гектаров уникального тропического леса. Наибольшие разрушения коснулись территории Бразилии. Но не только. В соседней Боливии с июля сожжены 2 миллиона гектаров леса.

В стране на борьбу с пожарами мобилизованы свыше 5 тысяч человек - это и пожарные, и военные, и волонтеры, однако их усилий оказалось недостаточно. Боливийские власти запросили помощь по линии Механизма гражданской защиты ЕС. Он предусматривает поддержку стран, пострадавших от техногенных и природных катастроф.

Первая бригада ЕС - французские пожарные - прибыла в начале сентября в коммуну Тера Эрмоза в департаменте Санта-Крус, который в наибольшей степени пострадал от огня.

Ренальдо Родригес, местный житель, рассказывает об усилиях населения Санта-Крус: "Мы объединяемся в группы для тушения пожаров, выходим на дежурства по ночам, движемся от одного очага к другому. Огонь продолжает расползаться - от дерева к дереву. От одной искры воспламеняются соседние участки и так на 30-40 километров! Нам не под силу это остановить".

Среди возможных причин лесных пожаров эксперты называют древнюю практику "chaqueo" - речь идет о расчистке леса под сельхозплощади. Деревья там вырубаются и сжигаются. Иногда возгорание может выйти из под контроля - например, в условиях сильной жары и ветра. Неконтролируемые пожары больно ударяют по местным общинам, уничтожая уже имеющиеся плантации, скот, жилье.

Местный житель Элеутерио показывает нам, как огонь минувшей ночью уничтожил его участок: "Все потеряно, сгорело дотла, а ведь мы с этого участка кормились и продавали тоже".

Французские пожарные признают: масштаб возгораний огромен. Родольф Авенель, член бригады, показывает и рассказывает: "Все наша техника, инструменты, средства - перед вами. У нас есть грабли, позволяющие вычищать почву, убирая легковоспламеняющиеся элементы; есть насосы, есть складные ведра, которые человек может нести на спине. В такое ведро помещается до 20 литров воды".

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Доставку воды в этом районе наладить трудно, ее расходуют экономно. Первая группа специалистов прошла по лесу менее километра и сразу наткнулась на очаг возгорания. Что делать?

"Мы приняли самое очевидное и простое решение: расчистили почву, убрали сухую растительность, - поясняет Авенель. - Теперь, когда огонь будет двигаться дальше, ему не за что будет "зацепиться", скажем так. Он пойдет не по сухим веткам, а по голой земле, и остановится".

Работу пожарных осложняют расстояния: дорога из леса до штаба в городе Сан-Игнасио занимает несколько часов. В штабе развернут координационный центр Европейской программы гражданской защиты; там постоянно дежурят 8 специалистов из разных европейских стран.

Руководитель штаба Иван Херрера Хернандес комментирует: "Наша задача - координировать помощь, которую готовы оказать Боливии члены ЕС. Мы занимаемся формированием бригад, обеспечиваем людей снаряжением. Мы также общаемся с местными властями, даем им рекомендации по оптимальному использованию специалистов и ресурсов - в общем, делаем все, чтобы эффективно справиться с этой чрезвычайной ситуацией".

Европейский союз поддерживает Боливию, предоставляя специалистов, технику, оборудование, а также информацию, получаемую со спутниковой системы мониторинга Земли "Коперник".

Она позволяет в режиме реального времени определять местонахождение очагов возгорания, отслеживать движение огня; с опорой на эти данные специалисты оптимизируют стратегию и тактику борьбы с пожарами в регионе.