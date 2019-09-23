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Брюссельское бюро

В Бельгии Thomas Cook летает

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 Андрей Бекетов 
В Бельгии Thomas Cook летает
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Знаменитый туроператор продолжает обслуживать путешественников в Бельгии, несмотря на банкротство своей британской материнской компании. В понедельник в Брюсселе открылись, пусть и временно, конторы и стойки под вывеской Thomas Cook.

Представитель бельгийского отделения признала, что его выручили немцы:

«Мы - часть подразделения "Межконтинентальная Европа" вместе с Германией, которая является крупнейшим рынком перевозок, - говорит Лин Сегерс. - В нашем названии есть слово "Бельгия", поэтому мы можем продолжать наши операции».

Утром столичный аэропорт отправил два рейса компании Thomas Cook Belgium. Если она тоже прекратит работу, в разных концах маршрутов могут застрять до 10 тысяч бельгийцев. Из предосторожности продажа билетов на её самолёты прекращена.