Миграционные планы ЕС

Министры внутренних дел Франции, Германии, Италии и Мальты собрались в Валлетте, чтобы заключить соглашение об автоматическом распределении между собой лиц, спасенных в Средиземном море и желающих получить убежище в ЕС.

Берлин и Париж выразили готовность взять на себя четвёртую часть этого потока. Немецкий министр сожалеет о том, что не все страны одобряют и приветствуют высадку мигрантов на свои берега:

«Для меня очень важно, чтобы после многих лет борьбы за законодательство о предоставлении убежища в Европе мы хоть немного продвинулись вперед, - говорит Хорст Зеехофер. - Первым шагом станет соглашение о том, как мы будем осуществлять спасательные операции на море».

Предыдущее правительство Италии закрыло её порты для судов, доставляющих нелегалов в Европу. Криминализация этой деятельности неправительственных организаций даже привела к аресту капитана одного из судов, что в свою очередь вызвало повсеместные протесты. Новое руководство в Риме обещало Берлину и Парижу лучше заботиться о мигрантах.

Однако сотрудник брюссельского Центра европейских политических исследований считает, что необходимо долговременное и всеобъемлющее решение проблемы:

«Можно задаться вопросом, почему только такие страны, как Германия и Франция, без возражений берут на себя эту ответственность, - говорит Серджио Каррера. - Все государства-члены Европейского союза должны участвовать в распределении лиц, ищущих убежища, и беженцев. Солидарность «а-ля-карт» не может работать в Евросоюзе. Ответственность должны справедливо делить между собой все страны Шенгенской зоны".

Предложение, обсуждаемое на Мальте, относится пока только к чрезвычайным ситуациям на море. На следующей неделе в Брюсселе должен быть представлен проект европейского соглашения о миграции и убежище.