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Брюссельское бюро

Климат: "снизу-вверх"

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 Мария Горковская 
Климат: "снизу-вверх"
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REUTERS/Yves Herman
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"День без автомобилей" в Брюсселе. На улицах европейской столицы велосипеды, самокаты, роликовые коньки. Даже самые маленькие спешат воспользоваться свободой на дорогах и чуть более чистым воздухом.

Это ежегодное мероприятие сегодня проходит в преддверии саммита ООН по климату в Нью-Йорке, в котором принимают участие 60 глав государств и правительств.

Брюссель, столица Европы, обращается ко всему миру. Мы искренне надеемся, что в Нью-Йорке европейские политические лидеры выступят с важным заявлением, с амбициозной программой, покажут пример остальным.
Ларри Моффе
Rise for Climate

"Дорогая Урсула" - так свою акцию назвали представители различных экодвижений. Они обращаются к новоизбранной главе Еврокомиссии: "До сих пор мы слышали лишь невнятные обещания заняться проблемой климата. Она говорит о "зеленой сделке" для Европы. Но этого недостаточно. Нам нужны четкие гарантии по совершенно определенным вопросам".

Она намерена продвигать "зеленую сделку". Это хороший знак. Но согласно подходу "снизу-вверх", мы, обычные граждане, должны проконтролировать, чтобы она действительно выполнила свои обещания.
активистка из Германии

В то же время, климатолог Ноэль Бэйкер считает, что "зеленая" инициатива должна исходить в первую очередь от политиков: "Движения, действующие по принципу "снизу-вверх", набирают силу. Но те, чьи производства оказывают наибольшее негативное влияние на климат из-за объемов выбросов парниковых газов - наверху. В отношении таких компаний, правительств должны быть приняты решительные меры. Но этого не случится, если за климат продолжат ратовать одни лишь маленькие домашние движения".

Дело - за мировыми лидерами, которые приступают к переговорам в Нью-Йорке.

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