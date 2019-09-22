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Арабские партии поддержали кандидатуру Ганца на пост премьера Израиля

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Арабские партии поддержали кандидатуру Ганца на пост премьера Израиля
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Партии "Объединенного арабского списка" поддержали кандидатуру лидера центристского блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганца на пост премьер-министра Израиля.

Президент Израиля Реувен Ривлин проводит консультации с представителями партий, прошедших в Кнессет (парламент) 22-го созыва по результатам выборов 17 сентября, по кандидатуре депутата, которому должно быть поручено формирование правительственной коалиции.

Представителей "Объединенного арабского списка" 13 мест получили в новом парламенте.

Для определения имени депутата, которому будет поручено формирования кабинета, президент по закону проводит консультации с представителями прошедших в парламент партий.