Арабские партии поддержали кандидатуру Ганца на пост премьера Израиля

Партии "Объединенного арабского списка" поддержали кандидатуру лидера центристского блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганца на пост премьер-министра Израиля.

Президент Израиля Реувен Ривлин проводит консультации с представителями партий, прошедших в Кнессет (парламент) 22-го созыва по результатам выборов 17 сентября, по кандидатуре депутата, которому должно быть поручено формирование правительственной коалиции.

Представителей "Объединенного арабского списка" 13 мест получили в новом парламенте.

Для определения имени депутата, которому будет поручено формирования кабинета, президент по закону проводит консультации с представителями прошедших в парламент партий.