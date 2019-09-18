Итоги выборов: реакция в Израиле и Палестине

На выборах в Кнессет не оказалось явного победителя. Что думают об этом на улицах Израиля и Палестины?

Израильтян в первую очередь заботит вопрос, каким будет новое правительство:

- Посмотрим, возможно ли будет сформировать правящую коалицию в такой ситуации. Мне кажется, что это нереально. Я очень обеспокоен результатами этих выборов.

- Я надеюсь, что будет правительство единства "Ликуд" и "Кахоль-Лаван" и оно сможет сохранить стабильность в стране на следующие четыре-пять лет.

А вот мнение израильтянина арабского происхождения, который работает в магазине в Хайфе:

- "Кахоль-Лаван", наверное, лучше, потому что Ганц не из левых, он не сторонник крайних мер. Нетаньяху более жесткий политик и он, возможно, больше настроен против арабов.

Житель города Рамаллах на Западном берегу реки Иордан говорит, что палестинцев интересовало, сколько голосов наберет Нетаньяху

- Безусловно в Палестине рады неудаче Нетаньяху, не потому что нас интересуют итоги выборов в Израиле, просто это означает реабилитацию для палестинцев. Получается, что поддержка Трампом так называемой "сделки века" Нетаньяху теперь ни к чему, ее больше не будет.