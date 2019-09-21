"Мы заставим политиков нас услышать! "

Миллионы людей во всём мире вышли на улицы, требуя, чтобы политические лидеры приняли срочные меры против климатических изменений. В первых рядах - молодёжь во главе со 16-летней шведской школьницей Гретой Тунберг, инициатором акций "Пятницы во имя будущего". Из Нью-Йорка, где она сейчас находится, Грета заявила, что это только начало:

"Внимание всего мира приковано сегодня к нашим лидерам, и у них есть шанс оказать, что они могут объединиться для решения этого вопроса, призвать на помощь науку, взять на себя инициативу, чтобы доказать, что они действительно нас слышат. А если они не слышат нас, то мы позаботимся о том, чтобы они услышали".

В манифестации в защиту климата в Нью-Йорке приняли участие около 250 тысяч человек, а по всему миру, по данным организаторов, более 4 миллионов.

Самыми многочисленными были манифестации в Европе. В Бразилии несколько тысяч демонстрантов прошли по улицам столицы, критикуя президента Жаира Болсонару за недостаточные, по их мнению, меры, предпринятые для тушения пожаров в Амазонии.

Акции протеста прошли также в Боготе и Мехико, а также в Арктике, которая нагревается в два раза быстрее, чем остальная часть планеты.