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Брюссельское бюро

Молодежный саммит по климату завершился демонстрацией

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 Ирина Александрова 
Молодежный саммит по климату завершился демонстрацией
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Reuters
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Демонстрацией в Лозанне завершился проходивший здесь пятидневный саммит молодых эко-активистов. Манифестанты призвали европейских лидеров услышать мнение ученых по вопросу глобального потепления и принять меры по сокращению выбросов в атмосферу парниковых газов. На форум в Швейцарию прибыли молодые люди из 38 стран мира, чтобы обсудить проблемы, связанные с изменением климата на планете. Встречу в Лозанне организовали участники движения "Пятница ради будущего" основательницей которого стала шведская школьница Гретта Тунберг.