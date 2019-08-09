Молодежный саммит по климату завершился демонстрацией

Демонстрацией в Лозанне завершился проходивший здесь пятидневный саммит молодых эко-активистов. Манифестанты призвали европейских лидеров услышать мнение ученых по вопросу глобального потепления и принять меры по сокращению выбросов в атмосферу парниковых газов. На форум в Швейцарию прибыли молодые люди из 38 стран мира, чтобы обсудить проблемы, связанные с изменением климата на планете. Встречу в Лозанне организовали участники движения "Пятница ради будущего" основательницей которого стала шведская школьница Гретта Тунберг.