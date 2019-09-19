"Космические хроники": что не так со временем?

Итальянский космонавт Лука Пармитано записал для Euronews очередной материал о своей миссии на МКС.

Лука Пармитано, МКС: "Мы проводим сразу несколько тестов, я хотел бы рассказать о некоторых из них (это - европейские эксперименты). Так, мы работаем над проектом NUTRISS, видите, в названии - две буквы S, как в английской аббревиатуре МКС. Здесь речь идет о диетe, системе питания. Я скачал специальное приложение, в котором регистрирую все, что ем в течение пяти дней. Затем мы проводим очень точные замеры, выясняя, соблюдаю ли я баланс или, напротив, переедаю. Специалисты на Земле могут предложить мне внести какие-то коррективы в рацион. Вы хотели бы иметь подобный инструмент? Вот для этого мы его и тестируем.

Другой эксперимент лежит в сфере физиологии, мы изучаем, как в космосе меняется наше восприятие времени. Действительно, есть свидетельства того, что в космосе все воспринимается иначе. Возможно, нам удастся понять, как мозг интерпретирует время - быстрее или медленнее - когда мы улетаем от Земли. Изменения могут быть связаны с микрогравитацией или с тем, что мы движемся со скоростью 28 тысяч километров в час, вокруг Земли".

Лука Пармитано продолжит серию включений с МКС в рамках программы "Космические хроники". Проект реализуется в партнерстве с Европейским космическим агентством.