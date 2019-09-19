ПСЖ: победа без звезд

Французский "Пари Сен-Жермен", который три года подряд выбывал из Лиги чемпионов на стадии одной восьмой финала, на этот раз выдал блестящую игру на старте. Подопечные Томаса Тухеля разгромили в первом матче на своем поле мадридский "Реал" со счетом - 3:0. Парижане выглядели намного лучше соперников, несмотря на то, что их главные звезды - Неймар, Мбаппе и Кавани - в матче по разным причинам не участвовали.

Томас Тухель, тренер "Пари Сен-Жермен": "Нас не считали фаворитами без Неймара, Килиана и Эди. Но, возможно, это помогло нам не ощущать слишком сильного давления".

Дублем в ворота "Реала" отметился бывший игрок мадридцев аргентинец Анхель Ди Мария. Еще один мяч на счету бельгийца Тома Менье.

По мнению Зинедина Зидана, его команда не сыграла на уровне, который требуют Лига чемпионов и соперник.

Зинедин Зидан, главный тренер "Реал Мадрид": "Они были лучше нас во всех отношениях и превзошли нас во всех аспектах - в игре, в центре поля. Но, прежде всего, меня волнует отсутствие энергии у нашей команды".

Во втором туре 1 октября "Реал" сыграет дома с "Брюгге", а "Пари Сен-Жермен" в тот же день встретится в гостях с "Галатасараем".