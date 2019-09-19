В Германии все больше бедных

В Германии более полутора миллионов человек (а именно: 1 миллион 650 тысяч) живут за чертой бедности, и с каждым годом в их числе оказывается все больше детей и пенсионеров. Глава благотворительной организации Tafel Deutschland, обеспечивающей малоимущих продуктами питания и одеждой, бьет тревогу.

По данным Йохена Брюля, за минувший год число тех, кто без помощи его организации не может свести концы с концами, выросло на 10 %. Среди детей и подростков показатель увеличился на треть; среди пенсионеров на четверть и на 20 % среди беженцев и просителей убежища.

Самыми распространенными причинами обращения за помощью, по информации Tafel Deutschland, являются долгосрочная безработица и низкая пенсия. Йохен Брюль призвал власти принять срочные меры, в противном случае, добавил он, "через несколько лет проблема бедности среди пожилых людей затронет общество так же, как сегодня - проблема изменения климата».

Первое отделение благотворительной организации, продающей товары первой необходимости по символической цене, открылось в столице в 1993 году. На сегодняшний день по всей Германии работают 947 региональных отделений, привлекающих более 60 тысяч добровольцев.