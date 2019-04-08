Во Франции придумали новый способ борьбы с бедностью

С середины апреля школьники Монпелье, Тулузы и Амьена смогут бесплатно завтракать в столовых, а уже с сентября программа будет действовать на территории всей Франции.

1 ребенок из 10 приходит в школу голодным, а значит, у него меньше шансов добиться успехов в учебе, чем у его одноклассников, говорит госсекретарь при министре здравоохранения Кристель Дюбо. В основном эта проблема касается самых бедных слоев населения. По словам Дюбо, введение бесплатных завтраков поможет в борьбе с первопричиной социального неравенства.

Обед за один евро – еще одна программа, предложенная французскими властями. Запущена она также будет в этом месяце. Воспользоваться льготой смогут школьники из 10 тысяч коммун.

Эти две программы стали частью национальной стратегии по борьбе с бедностью, которую в прошлом сентябре представил президент Эммануэль Макрон. На реализацию проекта было выделено 8,5 миллиардов евро.