"Фукусима-1": руководство невиновно

Бывшее руководство компании TEPCO – оператора атомной электростанции «Фукусима-1» – невиновно в катастрофе, произошедшей там восемь лет назад. Такое решение вынес токийский суд, рассматривавший дело, по которому трое руководителей TEPCO обвинялись в халатности за непринятие мер по предотвращению аварии. При этом в ходе следствия было установлено, что по оценке дочерней фирмы компании, сделанной в 2008 году, в районе АЭС возможно цунами высотой более 15 метров.

В марте 2011 года удар цунами вывел из строя системы энергоснабжения и охлаждения на «Фукусиме-1», что привело к разрушению трёх энергоблоков и радиоактивному загрязнению прилегающей территории. Десятки тысяч людей были вынуждены эвакуироваться из опасной зоны.