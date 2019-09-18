ОЭСР: миграционные потоки растут

Гуманитарная миграция сокращается, однако показатели трудовой и семейной растут, - говорится в докладе Организации экономического сотрудничества и развития.

В категорию гуманитарных мигрантов попадают беженцы, лица в поисках убежища, а также люди, покидающие свои страны по экономическим причинам. В Европе в 2018 году количество обращений с просьбой о предоставлении убежища сократилось на 10%.

Среди стран, входящих в ОЭСР, США остаются второй год подряд основным направлением для желающих получить статус беженца - 254 тысячи ходатайств. В Европе лидирует Германия, более 160 тысяч заявок.

Уровень трудовой миграции вырос в 2018 году на 6%. Показатель семейной миграции - на 9%.

В Европе рост населения в последние несколько десятилетий находится на довольно низком уровне и во многом зависит от миграции. Более того, за десять последних лет доля иммигрантов в показателе прироста рабочей силы в европейских странах составила 70%.