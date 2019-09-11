Миграция и европейский образ жизни

Программа "Вкратце из Брюсселя":

Новому руководству Евросоюза, как и прежнему, предстоит иметь дело с притоком беженцев — спасать их на пути из других регионов, предоставлять им защиту и средства к существованию, расселять по разным своим странам.

Корреспондент Euronews поговорила с уходящим со своего поста еврокомиссаром по вопросам миграции. Мейв Макмахон напомнила Димитрису Аврамопулосу его же слова: «Европа никогда не должна становиться крепостью».

«Впервые этот термин использовался Гитлером в 1933 году, - пояснил Аврамопулос . - Мы не хотим такой Европы, но в то же время мы должны защищать наши границы»

Но страны ЕС, в которые быстрее других прибывают мигранты, призывают к изменению Дублинской системы. Она требует, чтобы заявление на убежище рассматривалось в стране, где оно было вручено властям.

«Я хочу упомянуть о наших усилиях по принятию так называемого "нового Дублина", что очень важно, - продолжал греческий еврокомиссар. - Хочу быть с вами откровенным. Я был очень разочарован позицией некоторых правительств. Некоторые считают, что дело в расстоянии, которое преодолевают мигранты, а оно короче до Южной Европой. Но мы пытаемся принять стратегию для всей Европы ".

Мы спросили Аврамопулоса о возможности прибытия большего количеств мигрантов через Турцию. Недавно президента Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил, что откроет путь сирийским беженцам в Европу, в нарушение договорённости с ЕС.

«Совместное заявление ЕС и Турции должно оставаться в силе, - ответил Аврамопулос. - Сотрудничество между нами должно продолжаться и углубляться. С другой стороны, это сотрудничество, на мой взгляд, не должно использоваться в качестве инструмента давления».

Что такое европейский образ жизни?

Новая Еврокомиссия бросила лозунг «Защищать европейский образ жизни». Брюссельские политологи трактуют это двояко — либо прививать мигрантам ценности и уклад "нашего" общества либо наоборот оборонять "наше" общество от чужаков.

"Что такое европейский образ жизни?» - спрашивал прохожих наш корреспондент Шандор Жирош. Вот их ответы:

"Это туманное определение. Я не могу понять, что оно значит. Образ жизни, это, наверное, экономика и социальные модели вместе".

"Наверное, это значит "жить мирно и свободно", иметь возможность развиваться, но главное - жить свободно".

"Это значит "наслаждаться жизнью". Но нужно работать, чтобы жить хорошо".

"Не знаю как его защищать, но думаю, что это важная часть европейского образа жизни".