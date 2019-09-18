Взгляды ЕС прикованы к Израилю

Программа «Вкратце из Брюсселя»:

Здесь каждый день даёт брифинг пресс-секретарь Еврокомиссии. Его (её) заявления и вопросы, которые задают журналисты, отражают информацию картину дня, причем не только в Европе. В среду особенно много звучало название Израиль.

За выборами в Израиле, за финишем гонки между премьером Биньямином Нетаньяху и бывшим начальником генштаба Бени Ганцем с большим интересом наблюдает Евросоюз. По мнению Брюсселя, на карту поставлены не только отношения между ним и Тель-Авивом или Иерусалимом, но и мирный процесс на Ближнем Востоке. Европарламент привержен идее сосуществования еврейского и арабского государств.

«Два государства — это не очень близкая перспектива, у нас даже нет процесса к этому, - напомнил шведский правоцентрист Томас Тобе. - Но сейчас очень важно улучшать отношения. Между Европарламентом и Израилем было много напряженности, и я не думаю, что это плодотворно".

А представитель Еврокомиссии осудила израильские действия на том, что она называет "оккупированными палестинскими территориями".

«Мы повторяем призыв к Израилю прекратить всякую деятельность в отношении поселений и демонтировать сторожевые посты, построенные с марта 2001 года», - сказала Майя Косьянчич.

Испанский депутит, лидер фракции социал-демократов, выразила обеспокоенность тем, что и Нетаньяху, и Ганц хотят продолжать израильскую экспансию на Западном берегу Иордана.

«Сейчас не время для конфронтации и обострения конфликтов, - сказала Ираче Гарсиа.- Пора заключать соглашения в правильном направлении, и Европейский Союз должен помогать в поиске путей к взаимопониманию».

После того, как США переместили своё посольство из Тель-Авива в Иерусалим, некоторые страны-члены ЕС объявили о своем намерении поступить так же, а это угрождает ещё больше подорвать мирный процесс.

Добавим, что следующим Верховным представителем ЕС по внешней политике будет испанец Жозеп Боррель, известный своими жёсткими высказываниями об Израиле. Соответственно, при нём Брюссель может усилить давление на Иерусалим (Тель-Авив).

Материальная помощь студентам и учёным

Европарламент оказал дополнительную поддержку высшему образованию и науке.

Депутаты проголосовали в Страсбурге за выделение ещё 100 миллионов евро на программы "Эразмус Плюс" и «Горизонт 2020», которые поощряют студенческий и преподавательский обмен, а также академические исследования в ЕС.

Совместная борьба с отмыванием денег

Европарламент, очевидно, призовёт страны-члены ЕС включить уже согласованные правила борьбы с отмыванием денег в свои законодательства и выполнять их.

Считается, что недостаточные активные сотрудничество и обмен информацией между национальными властями мешают пресекать финансирование преступной деятельности.

Голосование по резолюции об этом намечено на четверг.