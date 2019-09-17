Урок по борьбе с загрязнением океанов

Вместо математики, химии или физкультуры - урок по сбору мусора. Для почти 1300 школьников бельгийского города Остенде учебный день начался не как всегда за партами, а на побережье Северного моря. Задача - собрать скопившийся на пляже пластик.

"Очень важно, что каждый из них вносит свой личный вклад. 8 миллионов тонн пластика ежегодно попадает в море. Он буквально повсюду", - объясняет Вероника Хант Сафранкова, представитель отдела ООН по защите окружающей среды.

О загрязнении морской среды эта девушка знает не понаслышке. Эмма Плассчарт - чемпионка мира по парусному спорту, родом из Остенде. В 2016-ом ей довелось тренироваться в Рио-де-Жанейро.

"Каждый день я видела огромное количество пластика. Это в первую очередь полиэтиленовые пакеты, но также предметы, которые вы вряд ли ожидаете увидеть - садовая мебель, шкафы , морозильные камеры, холодильники, столы, стулья. Это было похоже на галлюцинации", - вспоминает спортсменка.

Сигаретные окурки вредят окружающей среде не меньше. ООН настаивает: власти многих стран не принимают должных мер для борьбы с загрязнением , а значит ответственность за это пора брать на себя обычным людям.

"Каждый из нас в силах изменить ситуацию к лучшему. Мы можем меньше потреблять, например. Надо сократить производство пластика, перерабатывать его или вовсе не использовать, когда в нём нет особой необходимости", - заверяет Вероника Хант Сафранкова.

Эксперты предупреждают: если мы будем сидеть сложа руки, то к 2050 году в океане будет больше пластиковых отходов, чем рыбы. Одним уроком по сбору мусора на этом пляже явно не обойтись.