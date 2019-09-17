Apple и Брюссель против Еврокомиссии

Apple против Брюсселя: дело о крупнейшем в истории штрафе за неуплату налогов начал рассматривать Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге. Американская корпорация оспаривает решение Еврокомиссии о выплате 13 млрд евро правительству Ирландии.

В августе 2016 года антимонопольный орган ЕС пришёл к выводу , что Apple недоплатила 13 млрд евро налогов, регистрируя все европейские торговые операции в своём главном офисе в Ирландии и пользуясь несправедливыми налоговыми льготами, нарушающими законы ЕС.

Представители корпорации и Дублина обжаловали это решение.

"Это дело - настоящая ирония судьбы: Ирландия фактически не требует от ЭППЛ доплаты налогов. Но если евросомиссия выиграет, а Эппл проиграет, то около четырнадцати миллиардов евро вльются в ирландскую казну", - говорит Патрик Макги из Financial Times.

По данным Еврокомиссии, предоставленные Ирландией незаконные привилегии позволили Apple на протяжении многих лет платить существенно меньшие суммы налоговых отчислений по сравнению с другими компаниями - 1%, а затем и 0,005% годовых. Еврокомиссия считает, что Ирландия фактически предоставила Apple незаконную государственную поддержку.

"Страны-члены ЕС не могут представлять налоговые привилегии отдельным компаниям, это противоречит существующему законодательству ЕС, касающемуся государственной поддержки",— еврокомиссар по конкуренции Маргарет Вестагер.

В Apple настаивают на том, что следовали ирландскому и американскому налоговому законодательству. По словам представителей компании, её затраты на производство приходятся большей частью на США, где она и платит основную часть налогов, в итоге сопоставимых с теми, которые она платила бы в Ирландии без льгот.

А Дублин обвиняет Еврокомиссию в превышении полномочий и вмешательстве в национальный суверенитет члена ЕС в вопросах налогообложения. В настоящее время налоговый режим Ирландии весьма привлекателен для международных корпораций, создающих 10% рабочих мест в стране.

Вердикт по этому делу может стать прецедентом для проверки других решений, принятых комиссаром ЕС по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер, назначившей огромные штрафы и другим компаниям, в том числе Amazon и Alphabet.