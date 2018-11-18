Антиглобалисты в Париже потребовали от американской компании эппл платить налоги. Акция протеста, оргазизлванная международным движением Attac ("Аттак"), прошла в связи с открытием на Елисейских полях большого магазина Apple Store.
"Apple, плати налоги!"
"Apple, плати налоги!"
Официальный представитель Attac во Франции Орели Труве говорит: "По масштабам уклонения от уплаты налогов корпорация Apple занимает одно из первых мест в мире. Это крупнейшая по своей биржевой капитализации империя, но большая часть ее капитала основана на незаконном выводе подлежащих налогообложению средств, из-за чего граждане Франции и других европейских стран были лишены миллиардов долларов. Первоначально эти деньги утекали в Ирландию, а сегодня переводятся в такой налоговый рай, как остров Джерси".
По мнению манифестантов президент Франции Эммануэль Макрон не принимает должных мер для того, чтобы пресечь нелегальный вывод финансовых средств из-под налогообложения, что ежегодно обходится французской казне в 80 млрд евро.