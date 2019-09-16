Побриться налысо в знак протеста

Лидер оппозиционной "Партии свободы Южной Кореи" избрал своеобразный способ выразить протест против действий главы республики. В понедельник возле здания президентского офиса в Сеуле в присутствии многочисленных журналистов Хван Гёан побрился налысо.

Тем самым политик, по его собственному признанию, хотел потребовать отставки министра юстиции, ставшего фигурантом громкого скандала. В СМИ появилась информация о том, что Чо Гук якобы воспользовался своим служебным положением для того, чтобы его дочь была зачислена в элитный ВУЗ.

Гнев оппозиционера был обращён и на президента Южной Кореи. Хван Гёан обвинил Мун Чжэ Ина в "злоупотреблении властью", так как тот утвердил кандидатуру Гука, несмотря на возражения оппозиции и общественности.