Сумеет ли Нетаньяху переизбраться на очередной срок?

Во вторник 17 сентября в Израиле пройдут парламентские выборы - вторые с начала года. Биньямин Нетаньяху, находящийся у власти 13 лет, надеется на победу своей партии "Ликуд", но дорога к победе может оказаться для премьер-министра тернистой.

За последний год популярность Нетаньяху, которого на родине прозвали "Биби", сильно снизилась, причем даже в стане "ястребов". Он не только участвует в обсуждении сложного законопроекта об обязательной военной службе для ортодоксальных иудеев, но и вовлечен в крупный коррупционный скандал.

Как и во время апрельских выборов, принесших "Ликуду" всего 26,5% голосов, самым грозным соперником Биби остается бывший начальник Генштаба Армии обороны Израиля Бенни Ганц и его коалиция "Кахоль Лаван" (Сине-белые).

Получив в апреле 35 мест в Кнессете, "сине-белые" лишили партию премьера большинства, необходимого для формирования однопартийного правительства. Несмотря на ожесточенную борьбу, Нетаньяху не сумел создать собственную коалицию и возобновить мандат.

Для израильтян Нетаньяху - неоднозначная фигура. Сторонники ценят его жесткую позицию в отношении Ирана и Палестины, считая, что именно при нем Израиль заставил слышать свой голос на международной арене. Противники считают, что он подорвал усилия по обеспечению мира на Ближнем Востоке и разрушил репутацию страны коррупционными скандалами.

Последнее слово за Либерманом?

Ключом к будущему Нетаньяху может стать Авигдор Либерман - министр обороны страны и лидер правой националистической партии "Наш дом Израиль" (НДИ). "Именно от Либермана будет зависеть динамика коалиции, именно за ним будет последнее слово на выборах", - считает профессор университета Валенсии и журналист, специализирующийся на Ближнем Востоке, Лола Баньон.

По последним опросам, "Ликуд" может сравняться по результатам с "Кахоль Лаван", в состав которой входит центристские "Хосен ле-Исраэль" и "Еш Атид" и правый "Телем". Если прогнозы социологов воплотятся в жизнь, результаты партии Либермана могут оказаться решающими в исходе выборов.

Reuters

Избирательная система Израиля позволяет партиям, прошедшим в Кнессет, передавать друг другу "остаточные голоса". Так, партии, набравшие недостаточно голосов для получения очередного мандата, могут передать их более сильному союзнику.

Националист и выходец из бывшего Советского Союза Либерман, выступающий за светский Израиль, в августе подписал соглашение с Ганцем о распределении остаточных голосов. Это означает, что при равном количестве собственных мандатов "Кахоль Лаван" может победить "Ликуд".

Тем временем, Либерман, поддерживаемый русскоязычным населением, заявил на прошлой неделе, что "только НДИ может привести к формированию широкого, национального и либерального правительства", объединив "Ликуд" и "Кахоль Лаван".

Религия и политика Израиля: "все сложно"

Религия - важная составляющая израильской государственности. Именно она лежит в основе политических решений Биньямина Нетаньяху. Несогласие Биби с предложениями Либермана по секуляризации Израиля, в частности, из боязни потерять поддержку ультрарелигиозных партий, стало одной из главных причин того, что "Ликуд" не смог сформировать правительство на прошлых выборах.

Reuters

Краеугольным камнем в отношениях двух политиков стал законопроект об обязательной военной службе для ортодоксальной молодежи, предложенный Либерманом. В настоящее время ультраортодоксы, входящие в разнообразные религиозные общины, пользуются многочисленными привилегиями, включая освобождение от службы в армии, обязательной как для мужчин, так и для женщин.

Благодаря многодетным семьям, они составляют 7% взрослого населения страны - это один из самых быстрорастущих слоев населения в Израиле. Экономисты предупреждают, что вскоре он может стать бременем для его экономики.

На этих выборах секуляризация Израиля снова стала предметом серьезных дебатов. Усиление влияния Либермана в теории может привести к появлению гораздо более светского Израиля. Но, по мнению журналиста Globes Business Тала Шнайдера, добиться успеха политику будет непросто из-за сильного лобби политических интересов религиозной общины.

В прошлом ультраортодоксы уже присоединялись к коалиции Нетаньяху. Опасаясь проигрыша "Ликуда", они могут сделать это снова. "Пока не ясно, как будет проходить дискуссия в отношении религии. Даже если у Нетаньяху не получится сформировать правительство, на сделку с ультраортодоксами готовы пойти и другие партии. Цель Либермана создать более светское правительство, вероятно, не будет достигнута".

Коррупция: пятно на репутации Нетаньяху

За всю политическую карьеру Нетаньяху обвиняли в коррупции больше 10 раз, но ни одно из этих обвинений пока не подтвердилось. В марте этого года генеральный прокурор Израиля заявил о намерении предъявить премьер-министру новые обвинения в подкупе, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием.

В октябре Биби примет участие в судебном заседании, на котором, возможно, будут предъявлены официальные обвинения. В таком случае он может быть вынужден полностью отказаться от участия в избирательном процессе.

Нетаньяху отвергает все обвинения, называя себя жертвой "охоты на ведьм", организованной его соперниками. Его сторонники поддерживают эту точку зрения.

Палестинцы: не проблема для израильтян?

В погоне за голосами на прошлой неделе Нетаньяху пообещал аннексировать часть оккупированного Западного берега в случае переизбрания. Но эти заявления могут не привести в его лагерь новых избирателей.

Reuters

Журналист издания Haaretz Гидеон Леви считает, что затянувшийся конфликт между Израилем и Газой может повлиять на избирательный процесс только в случае новых обострений. "Ни Газа, ни оккупация не влияют на выборы, - сказал он. - Это удивительно, вся страна закрывает глаза на эту проблему. Все говорят только о ракетных ударах, но никто не напоминает о корне проблемы - блокаде Газы".

Арабским партиям Израиля также вряд ли удастся получить достаточное представительство в Кнессете, чтобы как-то повлиять на ситуацию. Директор центра стратегических исследований Palthink в Газе Омар Шабан, считает, что причина неудач арабских партий в том, что этнические арабы, проживающие в стране, безразличны к выборам и недовольны системой. По мнению эксперта, арабское представительство будет ниже 11%.

Высокопоставленные друзья Биби

На пути к победе Нетаньяху поддерживают и его высокопоставленные друзья. Так, президент США Дональд Трамп сообщил, что представит свое "Соглашение века" - долгожданный план мира между Израилем и палестинцами - только после окончания выборов.

Несмотря на то, что на родине Биби представил решение Трампа как залог поддержки США в случае его победы, эксперты не верят, что смена власти изменит отношения между странами.

Трамп переместил посольство США в Иерусалим в 2017 году - шаг, который расценили как стратегическое укрепление отношений США и Израиля. Его предшественник Барак Обама, которого часто называют "самым либеральным президентом США в истории", дал израильскому государству больше денег, чем любой другой лидер. Только в 2014 году он направил в Израиль 225 миллионов долларов военной помощи.

"Отношения Израиля с США выше лидеров, - объясняет Баньон. - Это самое крепкое в мировой политике партнерство, неразрывные стратегические отношения".