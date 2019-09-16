Нетаньяху: "Безопасность прежде всего"

Партия "Ликуд" Биньямина Нетаньяху - один из фаворитов досрочных парламентских выборов в Израиле. Но после прошедших в апреле выборов премьер-министру не удалось сформировать правящую коалицию, и кнессет проголосовал за самороспуск. Окажут ли влияние выдвинутые против Нетаньяху обвинения в коррупции на исход голосования?
Красноречивый, энергичный и харизматичный офицер израильской армии Биньямин Нетаньяху, казалось, предназначен для работы на государственной службе.
1984 год. Первое назначение на высокую должность. Нетаньяху становится послом Израиля в ООН.
С самого начала он занял жесткую позицию по вопросу отношений с палестинцами, выступив против соглашений в Осло, которые предполагали создание палестинского государства в течение пяти лет.
Став в первый раз премьер-министром - в 1996 году - Нетаньяху придется пойти на уступки в этом вопросе под давлением США. Два года спустя будет подписан меморандум Уай-Ривер, согласно которому Израиль обязуется вывести войска с западного берега реки Иордан.
Покинув пост премьера Нетаньяху не отступает от своего подхода "Безопасность прежде всего". Эту политику поддерживают жители Израиля - на фоне усиливающейся милитаризации Палестины.
Далее следует десятилетие доминирования на израильской политической арене. Победы на выборах 2009, 2013 и 2015 годов.
Достижению Нетаньяху преследуемых целей поспособствовала победа Дональда Трампа на выборах президента США. Новый американский лидер во многом разделяет взгляды на мир израильского премьера. Подтверждение тому - решение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда посольство из Тель-Авива.
За этим последовали и другие неоднозначные решения. В частности, принятие закона "О еврейском характере государства Израиль", что вызвало негодование среди арабского меньшинства.
В это же время над Нетаньяху сгущаются тучи. Политика обвиняют в подкупе, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием.
В этом году ему были предъявлены официальные обвинения. Однако Нетаньяху не меняет своей позиции и обещает своим избирателям:
Однако, считается, обвинение сыграло свою роль. Неуверенная победа на апрельских выборах не позволила Нетаньяху сформировать правительство большинства.
Каким будет итог нынешних выборов в кнессет? Окажется ли настоящий Нетаньяху устойчивее своей позолоченной фигуры, которую убрали с площади Тель-Авива три года назад.