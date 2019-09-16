Нетаньяху: "Безопасность прежде всего"

Партия "Ликуд" Биньямина Нетаньяху - один из фаворитов досрочных парламентских выборов в Израиле. Но после прошедших в апреле выборов премьер-министру не удалось сформировать правящую коалицию, и кнессет проголосовал за самороспуск. Окажут ли влияние выдвинутые против Нетаньяху обвинения в коррупции на исход голосования?

Красноречивый, энергичный и харизматичный офицер израильской армии Биньямин Нетаньяху, казалось, предназначен для работы на государственной службе.

1984 год. Первое назначение на высокую должность. Нетаньяху становится послом Израиля в ООН.

С самого начала он занял жесткую позицию по вопросу отношений с палестинцами, выступив против соглашений в Осло, которые предполагали создание палестинского государства в течение пяти лет.

Став в первый раз премьер-министром - в 1996 году - Нетаньяху придется пойти на уступки в этом вопросе под давлением США. Два года спустя будет подписан меморандум Уай-Ривер, согласно которому Израиль обязуется вывести войска с западного берега реки Иордан.

Покинув пост премьера Нетаньяху не отступает от своего подхода "Безопасность прежде всего". Эту политику поддерживают жители Израиля - на фоне усиливающейся милитаризации Палестины.

Далее следует десятилетие доминирования на израильской политической арене. Победы на выборах 2009, 2013 и 2015 годов.

Достижению Нетаньяху преследуемых целей поспособствовала победа Дональда Трампа на выборах президента США. Новый американский лидер во многом разделяет взгляды на мир израильского премьера. Подтверждение тому - решение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда посольство из Тель-Авива.

Сегодня посольство самой могущественной державы на планете, нашего главного союзника, Соединенных Штатов Америки, сегодня оно начало работу здесь. Беньямин Нетаньяху

За этим последовали и другие неоднозначные решения. В частности, принятие закона "О еврейском характере государства Израиль", что вызвало негодование среди арабского меньшинства.

В это же время над Нетаньяху сгущаются тучи. Политика обвиняют в подкупе, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием.

В этом году ему были предъявлены официальные обвинения. Однако Нетаньяху не меняет своей позиции и обещает своим избирателям:

Я намерен служить вам и нашей стране в качестве премьер-министра еще долгие годы. Не верьте всему, что говорят

Однако, считается, обвинение сыграло свою роль. Неуверенная победа на апрельских выборах не позволила Нетаньяху сформировать правительство большинства.

Каким будет итог нынешних выборов в кнессет? Окажется ли настоящий Нетаньяху устойчивее своей позолоченной фигуры, которую убрали с площади Тель-Авива три года назад.