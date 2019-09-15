MotoGP: Марк Маркес увеличивает отрыв

Марк Маркес увеличивает отрыв. Испанский мотогонщик выиграл Гран-при Сан-Марино. Это уже седьмая победа пилота Repsol Honda в этом сезоне. Вторым финишировал француз Фабио Куартараро, тройку лучших замкнул еще один испанец Маверик Виньялес, который стартовал с поул-позиции.

Настоящая борьба развернулась между Куартараро и Маркесом. На протяжении почти всей гонки лидировал француз. Но на последнем круге Маркес вырвался вперед. После этого французу удалось еще раз обогнать испанца, но в итоге финишную прямую первым пересек все-таки Маркес. После гонки он заявил, что лучшем на этом этапе был Куартараро.

26-летний Маркес – пятикратный чемпион мира. Сейчас в его активе – 275 очков. У итальянца Андреа Довициозо из команды Ducati, который идет на втором месте в общем зачете, - 182 очка. На третьей строчке – еще один итальянец Данило Петруччи.