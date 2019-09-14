"Самые непредсказуемые выборы"

В Тунисе все готово к выборам главы государства.

В субботу в столице страны избирательные урны были доставлены на участки для голосования на военных грузовиках по специальным маршрутам.

В выборах принимают участие 26 кандидатов. Выборы главы государства в Тунисе были назначены после смерти президента Беджи Каида эс-Себси в конце июля. Наблюдатели полагают, что это будут самые непредсказуемые в короткой истории тунисской демократии выборы.

Глава делегации наблюдателей Евросоюза Фабио Массимо Кастальдо: "Конечно, мы знаем, что этот регион сейчас переживает не лучшие свои годы. Мы знаем о существовании напряженности в странах Северной Африки и на всем Ближнем Востоке. Тунис представляет собой пример, который доказывает, что ислам и демократия совместимы, что они могут сосуществовать в одном государстве. И такой пример, такую модель необходимо беречь".

Считается, что явного претендента на пост главы государства нет, поэтому вполне возможно, что понадобится провести второй тур голосования. При этом аналитики обещают низкую явку избирателей.