В Тунисе прошли похороны первого демократически избранного президента

В столице Туниса прошли похороны лидера страны Беджи Каида Эс-Сесби, который скончался в четверг на 93-м году жизни, в связи с чем в стране был объявлен семидневный траур. Для участия в траурной церемонии в Тунис прибыли лидеры ряда стран, среди них – президент Франции Эммануэль Макрон, прервавший свой отпуск, президенты Португалии и Алжира, короли Испании и Марокко. На похоронах присутствовал также бывший мэр Парижа Бертран Деланоэ, родившийся в Тунисе.

Эс-Сесби стал первым демократически избранным лидером Туниса в декабре 2014 года. В последние месяцы у него нередко возникали проблемы со здоровьем, а причиной смерти, по данным СМИ, стало пищевое отравление.

Новые президентские выборы состоятся в сентябре, а тем временем исполнять обязанности главы государства будет спикер парламента Мухаммед ан-Насер, который уже принёс президентскую приягу.