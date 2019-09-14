Россия: месть за выборы? | #КУБ

После единого дня голосования власти заявили о победе "Единой России", оппозиция – о победе "Умного голосования". Большинство депутатских мест получили "единороссы". В руководстве партии говорят, что "результат по итогам выборов более чем позитивный и превзошел самые оптимистические прогнозы". Но и оппозиция выступила в этот раз лучше, чем на предыдущих выборах.

Через несколько дней после голосования полиция провела 200 обысков в отделениях Фонда борьбы с коррупцией, которым руководит Алексей Навальный, а также в домах сотрудников и их родственников.

"Люди в масках врываются в помещение, в том числе влезают через окно. У нас были и такие случаи. Они блокируют помещения, запрещают туда приходить даже собственникам этих самых помещений. И там они просто буквально воруют всю технику, которую могут найти. Единственная цель в общем-то этих обысков – это кража всей нашей техники, чтобы парализовать нашу деятельность", - заявила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

По официальной версии, обыски связаны с делом об отмывании Фондом миллиарда рублей. Но сотрудники уверены, что это - месть за "Умное голосование". С помощью этой платформы россияне, которые не хотели поддерживать "Единую Россию", могли выбрать альтернативного кандидата. Навальный убежден, что поражение многих кандидатов от партии власти – это заслуга его проекта. Но в руководстве КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России" говорят, что успех представителей их партий никак не связан с "Умным голосованием".

Единственное, что они [внесистемная оппозиция] все умеют делать, - фальсифицировать подписи при их сборе за кандидатов, защищаться детьми и тащить их на несанкционированные митинги и, вот как сейчас выясняется, приписывать себе чужие успехи Игорь Лебедев Вице-спикер Госдумы, депутат от ЛДПР

В Бурятии после выборов начался стихийный митинг. Его участники были недовольны итогами выборов мэра и задержанием сторонников якутского шамана, который идет в Москву "изгонять Путина".

Полиция решила разогнать протестующих, которые спали в автобусе на одной из площадей. До сих пор точно неизвестно, кто распылил тогда слезоточивый газ: Росгвардия винит протестующих, а протестующие – Росгвардию.

Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил о массовых информационных вбросах: "Причем активно помогали "доброжелатели", не имеющие к Бурятии вообще никакого отношения, и чьи аккаунты в сетях появились всего пару месяцев назад, которым абсолютно "по барабану" и до Бурятии и до жителей Улан-Удэ, они отрабатывают совсем другие задачи".

Уважаемый земляки, с учетом событий на площади в Улан-Удэ, часто звучит вопрос: «где глава». Почему не выйдет и не... Publiée par Алексей Цыденов sur Jeudi 12 septembre 2019

По мнению политолога Ивана Преображенского, бурятов вывело на улицу недовольство жизнью в регионе. Но этим причины не ограничиваются:

"Что касается собственно политических причин, то первая из них – это наличие реальной оппозиции, то есть сенатора Мархаева, который мог не опасаться благодаря своему статусу, что он подвергнется каким-то серьезным репрессиям за свое участие в выборах, с одной стороны, а с другой стороны, он член Коммунистической партии и является оппозицией. Второе – это связь, собственно, самого Мархаева, который осудил протесты в Москве, точнее подавление протестов в Москве и применение силы к протестующим. И третья ключевая политическая причина – это уверенность значительной части, если не большинства населения в том, что произошли фальсификации".

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