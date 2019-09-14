Пять человек погибли в результате наводнений в Испании

По меньшей мере пять человек стали жертвами наводнений в Испании. Реки вышли из берегов в нескольких регионах королевства из-за ливневых дождей, которые продолжались два дня. Только за сутки в некоторых районах выпала месячная норма осадков. Сильнее всего пострадали Валенсия, Мурсия и Андалусия. По подсчётам властей повреждены десятки автодорог, затоплены тоннели, нарушено железнодорожное сообщение с Аликанте, закрыт международный аэропорт Мурсии, в аэропорту Аликанте из-за задержек и отмены рейсов застряли сотни туристов.

Из зоны бедствия эвакуированы в общей сложности около 3,5 тыс. человек. Для поиска и спасения людей в пострадавшие регионы направлены войска — экстренным службам помогают более полутора тысяч военнослужащих. Исполняющий обязанности главы МВД Фернандо Гранде Марласка назвал наводнения «настоящей трагедией».

Метеорологи прогнозируют улучшение погоды в выходные: ожидается понижение уровня воды в реках. Тем не менее власти рекомендуют жителям городов и деревень в зоне бедствия сохранять бдительность и не покидать свои дома.