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Испания

Сильнейшее наводнение на юго-востоке Испании

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 Лев Удольский 
Сильнейшее наводнение на юго-востоке Испании
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По меньшей мере пять человек стали жертвами наводнения на юго-востоке Испании. Сильные ливни начались здесь в ночь на среду. Потоки воды затопили дороги и туннели, в одном из которых в городе Альмерия погиб автомобилист. В его машине находились двое пассажиров - их удалось спасти.

Пожилая пара также не смогла выбраться из автомобиля, который перевернуло потоком.

В пятницу спасатели обнаружили тело еще одного погибшего в Аликанте

Ливни сопровождались сильным ветром. Стихией разрушено множество объектов инфраструктуры, из-за поваленных деревьев было прервано движение по ряду дорог.

Вышедшие из берегов реки затопили ряд населённых пунктов, откуда были эвакуированы сотни людей. Спасатели снимали пострадавших с крыш домов. Столь сильного наводнения здесь не наблюдалось последние сто лет.

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