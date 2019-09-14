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Италия

Лампедуза принимает мигрантов

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 Михаил Саленков 
Лампедуза принимает мигрантов
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Новое итальянское правительство разрешило судну Ocean Viking гуманитарных организаций, зайти в порт острова Лампедуза и высадить на берег мигрантов.

Находящиеся на борту 82 человека были спасены сотрудниками гуманитарных организаций у берегов Ливии.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер сообщил в Твиттере, что разрешение было получено благодаря соглашению, подписанному Италией, Францией, Германией, Португалией и Люксембургом.

Франция и Германия согласились принять по 25% мигрантов с судна Ocean Viking. В Италии останутся 10%.

Итальянский министр иностранных дел Луиджи ди Майо подчеркнул: "Следует четко понимать, что даже при предыдущем правительстве нашей целью было обеспечить расселение мигрантов, прибывших в Италию, в других странах Европы. Сейчас созданы новые механизмы, и это дает нам уверенность - если иностранцы приплывают на лодке в Италию, они будут расселены в других европейских государствах".

Ранее Италия несколько раз отказывала судам международных гуманитарных организаций с беженцами на борту в заходе в порты страны.