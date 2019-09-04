Средиземноморские мигранты: где и как их принимают?

Немецкое судно "Алан Курди" с 13 спасенными мигрантами на борту (большинство из которых несовершеннолетние) с субботы ждет разрешения на заход в территориальные воды.

Итальянские власти запретили судну НПО "Си Ай" заходить в спои порты, и с тех пор оно дрейфует у берегов Мальты.

Согласно декрету о безопасности, выпущенному правительством Италии, капитану как и самому судну, нарушившим предписание, грозит арест и штраф в размере до 1 млн евро.

Несмотря на это, спасенные мигранты продолжают высаживаться на итальянский берег.

Последним это сделали сто пассажиров судна Элеонора — в порту Поццалло на Лампедузе, ссылаясь на "серьезную ситуацию на борту и реальную опасность для жизни людей".

На прошлой неделе судно "Мар Йонио", зашедшее в порт Лампедузы с 67 спасенными мигрантами, было обвинено в похищении людей и оштрафовано на 300 тысяч евро.

За последние двое суток сразу в трех странах была зарегистрирована высадка мигрантов. В Испании у берегов Гибралтара были спасены 200 человек. В итальянской Калабрии причалил туристический катер с 52 пассажирами.

Но самый большой "улов" выпал на греческий остров Лесбос — там за один день высадились более 600 мигрантов.