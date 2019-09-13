Крупная забастовка в Париже

В пятницу 13-го Париж остался практически без общественного транспорта.

В городе объявлена крупнейшая за последние десять лет забастовка.

Остановлено движение на большинстве веток парижского метро. Помимо этого приостановлена работа на некоторых железнодорожных, автобусных и трамвайных маршрутах. Профсоюзы, защищающие интересы работников транспорта, называют в качестве главных причин забастовки тяжелые условия работы машинистов метро и планы властей упразднить особый пенсионный режим.

"Мне будет очень сложно. Я живу в Сюрене. Если не будет поезда в центр, останусь дома", - говорит житель парижского пригорода.

Еще одна наша собеседница рассказала, что попросила коллег поработать удаленно: "Выбора нет!".

Из-за забастовки также сокращено количество количество поездов и автобусов, идущих в парижские аэропорты Орли и Руасси-Шарль де Голль.

Член профсоюза SOUTH-RATP Жонатан Дузатуар разъясняет позицию работников транспорта:

Если правительство не обнадежит нас по поводу будущего общественного транспорта, будущего наших профессий и нашей компании, у работников, конечно, останутся сомнения. Мы проведем еще одну забастовку, если потребуется...

В утренний час-пик в Париже насчитали 200 километров пробок. Тем, у кого нет машины, пришлось добираться на работу пешком или на велосипеде.