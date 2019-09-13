Парализовать Париж ради пенсий

Полная остановка десяти линий метро, редкие пригородные поезда, автобусы и трамваи - такого Париж не видел с 2007 года.

Главное требование бастующих сотрудников RATP - государственной структуры, управляющей общественным транспортом Парижа и пригородов, - пересмотр проводимой правительством Эдуара Филиппа пенсионной реформы и отмена особого статуса, который многие французы считают привилегированным (например, выход на пенсию в 52 года вместо 62-х для других категорий).

"Никаких привелегий в RATP нет, это придумали СМИ, - говорит Жан-Кристоф Дельпра, сотрудник компании. - Наш "особый режим" позволяет нам выйти на пенсию немного раньше, но на самом деле он компенсирует тяжесть нашего ежедневного труда".

Кто-то пересел на велосипед и самокат, кто-то вывел из гаража атомобиль: пробки утром в пятницу достигали 280 километров. Доходы мобильных платформ по вызову такси и он-лайн сервисов поиска попутчиков в эту пятницу резко возросли. Но и их не хватило на всех желающих.

"Это первая массовая забастовка в рамках заявленного французским кабинетом министров проекта пенсионной реформы, - передает из Парижа наш специальный корреспондент Гийом Дежардан. - В понедельник к работникам парижского транспорта присоединятся адвокаты, врачи, медсестры и пилоты. 21 и 24 сентября колонны своих сторнников выведут на улицы французских городов ведующие профсоюзы: Всеобщая конфедерация труда и "Сила рабочих".