С чешского премьера сняли обвинения

Расследование уголовного дела премьер-министра Чехии Андрея Бабиша остановлено, с него сняты обвинения в финансовых махинациях, связанных с субсидиями Евросоюза. Об этом сообщила в пятницу прокуратура Праги, отметив, что представленные свидетелями доказательства были признаны недостаточными.

Дело против Бабиша и членов его семьи было открыто в 2017 году, когда миллиардера обвинили в том, что, запросив дотации у Евросоюза, он декларировал свою фирму Api hnizdo ("Гнездо Аиста") как малое или среднее предприятие. Это якобы не соответствовало действительности.

Расследование однако подтвердило, что Api hnizdo соответствовала указанным критериям. А дотации Евросоюза (более 2 млн евро), полученные для неё Андреем Бабишем в 2010 году, когда он ещё не был главой правительства, оказались обоснованы.

Дело об Api hnizdo вывело людей на улицы. В минувшем июне в Чехии прошли многотысячные демонстрации с требованием отставки главы правительства.

Всё это время Андрей Бабиш вину отрицал, а своё дело называл "сфабрикованным политическими противниками".

В случае признания виновным ему грозило бы тюремное заключение сроком до 10 лет.