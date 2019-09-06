Бабиш не хочет извиняться

Пражский суд обязал премьер-министра Чехии Андрея Бабиша извиниться за сделанные им заявления в отношении людей, собиравшихся на акции протеста с требованием его отставки. Бабиш назвал эти митинги «проплаченными», что вызвало негодование участников. Одна из протестовавших даже обратилась с жалобой в суд, который признал за ней право на юридическую защиту от подобных высказываний премьер-министра.

Бабиш уже заявил, что не согласен с вердиктом и намерен оспорить его в вышестоящих судебных инстанциях. В массовых акциях протеста, прошедших в Праге и ряде других чешских городов в июне, приняли участие сотни тысяч человек. Люди требовали отставки премьера, которого обвиняли в коррупции. Против политика было заведено уголовное дело в связи с предполагаемыми махинациями в его компании «Гнездо аиста». Сам Бабиш заявлял о своей невиновности и называл происходящее политической провокацией. Позднее обвинения с него были сняты.