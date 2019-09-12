"Брексит" без сделки ослабит экономику

К каким последствиям приведет выход Великобритании из состава ЕС без сделки? Об этом говорится в пятистраничном плане подготовки кабмина Соединенного Королевства к "брекситу" по "жесткому сценарию".

По оценкам правительства, грузовики будут пересекать Ла-Манш с задержкой вплоть до двух с половиной дней, а продлиться эта ситуация может до трех месяцев. Из-за "брексита" без сделки доступность некоторых видов свежей продукции уменьшится, а сложившаяся ситуация послужит причиной массовых акций протеста.

В первый день движение транспортных средств по каналу сократится на 60%. Так, по данным властей, 85% грузовиков могут быть не готовы к новому таможенному режиму. А очереди на границе могут повлиять на поставки топлива, медикаментов и продуктов питания .

В документе говорится, что компании прекратят торговлю, доля черного рынок вырастет, может пострадать организация социального обеспечения взрослых. К тому же протесты и контрпротесты могут поглотить значительные ресурсы полиции, сопровождаться беспорядками и напряженностью в обществе.

В перспективе все это ослабит экономику — пятую по размерам в мире и которая всего несколько лет назад росла быстрее других стран G7.

По оценкам Банка Англии, в случае "брексита" без сделки ВВП Великобритании уменьшится на 5,5%, безработица вырастет в два раза до 7%, инфляция также увеличится в два раза до 5,5%.

Подробности плана под названием Yellohammer ("Йеллоухаммер") точно совпали с теми, которые опубликовала в конце прошлого месяца газета The Times ("Таймс") на основании утечек из правительства королевства. Тогда британская газета описала этот план как базовый сценарий возможного развития событий, но в самом документе он назван "наихудшим сценарием".