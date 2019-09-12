Борис Джонсон "не обманывал королеву"

Борис Джонсон заявляет, что не обманывал королеву. Британский премьер отрицает, что дезинформировал Елизавету II, и перерыв в заседаниях парламента до середины октября действительно нужен для подготовки новой программы правительства.

Его оппоненты считают, что, на самом деле, Джонсон попытался таким образом помешать депутатам расстроить его планы по выводу страны из ЕС без сделки, а теперь лжет.

Вовсе нет. Все в точности наоборот. И Высокий суд в Англии признал нашу правоту. Теперь решение за Верховным судом. Необходимо, чтобы королева выступила с речью, нам нужно разобраться, сделать все возможное на национальном уровне. Борис Джонсон премьер-министр Великобритании

До своего закрытия парламент заставил правительство обнародовать документ о предполагаемых последствиях "жесткого брексита" и детали кризисного плана. Джонсон поспешил успокоить соотечественников: "Порты и фермерские хозяйства будут готовы к выходу без сделки. Как и все важные отрасли. Речь идет лишь о благоразумной подготовке к наихудшему сценарию. Любое правительство принимает подобные меры".

Дефицит лекарств и продуктов, нехватка топлива и рост цен, транспортный коллапс... По мнению Джонсона, все эти опасения сильно преувеличены.