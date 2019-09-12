У соратников Навального в 43 городах проходят обыски

Оппозиционер Алексей Навальный сообщил об обысках у его соратников в 43 российских городах. О следственных действиях также заявляют активисты НКО по наблюдению за выборами "Голос".

"Обыски проходят во всех городах, где у нас есть штабы. Таких городов всего 45, минус Москва, где сейчас нет обыска, и еще два города, в которых обыски прошли позавчера," - сказала пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш в интервью "Евроньюс", добавив, что следователи пришли "более, чем по 200 адресам". По словам активистки, обыски во всех городах, включая Владивосток, начались одновременно, чтобы "сотрудники не успели предупредить друг друга". Особый интерес для следователей представляет техника.

Обыски связаны с делом, возбужденным 3 августа, об "отмывании Фондом борьбы с коррупцией Навального одного миллиарда рублей". Следствие предполагает, что с января 2016 по декабрь 2018 года эту сумму сотрудники фонда получили незаконным путем.

Оппозиционеры отрицают свою вину, называя обыски "политическим преследованием", связанным с успехами протестного голосования на выборах 8 сентября. "Кремль боится любого консолидированного действия. В течение последних выходных по всей стране были выборы, которые закончились, без сомнения, победой «умного голосования» не только в Москве, но и в регионах. Это напугало Владимира Путина лично, администрацию президента, и ровно поэтому они отдали приказ идти по всем нашим штабам", - сказала Ярмыш.

Первые обыски начались еще на прошлой неделе, когда следователи пришли в московский офис ФБК. 9 августа Следственный комитет заблокировал счета организации и региональных штабов Навального на сумму 75 млн рублей. "Разумеется, это ударит по нам очень сильно. Это пока самый большой удар по ФБК и по сети региональных штабов, который когда-либо был за все время нашего существования. Но очевидно, что чем больше сила нашего действия, тем больше сила противодействия", - считает активистка.

Правоохранители также пришли с обысками к некоторым сотрудникам НКО "Голос". Так, организация сообщает об обыске в квартире координатора саратовского отделения и ведущего ИА "Свободные новости" Александра Никишина. По словам Елены Ивановой, главного редактора "Свободных новостей", мужчину обвиняют в "финансировании ФБК".

"Я думаю, что он не совершил ничего такого, что противоречит закону. Но сегодня проходят обыски у навальнистов по всей стране, а Александр Никишин, помимо того, что он наш ведущий, он еще и координатор саратовского отделения «Голоса». Я это связываю с активным наблюдением за выборами, которые прошли в воскресенье", - сказала Иванова.

"Голос" сообщил, что "расценивает ситуацию с обысками как попытку давления и запугивания общественных наблюдателей".