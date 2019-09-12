Тинтин уйдет с молотка

Тинтин вновь выставлен на продажу. Одним из лотов парижского аукционного дома Piasa 18 сентября станет серия рисунков Эрже для книги "Таинственная звезда" 1942 года.

Несмотря на острую нехватку бумаги в военное время, комикс все-таки был напечатан - на тонких листах. Теперь эксперты надеются выручить за них не менее 400 тысяч евро.

Все дело в эмоциях - любви, страсти. Целое поколение выросло на этих комиксах, открыло для себя настоящего Эрже, его искусство. Его рисунки, подлинники - для многих это часть детства. Дора Блари аукционный дом Piasa

Оригиналы комиксов о Тинтине традиционно вызывают интерес публики. Три года назад рисунок из книги "Путешественники на Луне" был продан за рекордные 1,55 млн евро.

На этот раз будущему покупателю вместе с иллюстрацией достанется еще и ДНК самого бельгийского художника. Работая над рисунком, Эрже порезался: пятна крови до сих пор видны в нескольких местах.