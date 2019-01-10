Приключения Тинтина начались 90 лет назад в СССР

Исполнилось 90 лет главному герою комиксов «Приключения Тинтина». Бельгийский художник Эрже представил его в консервативной газете Petit Vingtième, по "заданию" которой этот юный репортёр и его верный пёс сразу же отправились СССР.
Исполнилось 90 лет главному герою комиксов «Приключения Тинтина». Бельгийский художник Эрже представил его в консервативной газете Petit Vingtième, по "заданию" которой этот юный репортёр и его верный пёс сразу же отправились СССР.
Первый альбом назывался «Тинтин в Стране Советов». Он отправлялся в новые приключения до 1970-х годов.