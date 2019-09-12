ЕЦБ вновь смягчает денежную политику

Семь лет назад, в разгар кризиса суверенного долга в странах еврозоны, Марио Драги пообещал "во что бы то ни стало сохранить евро". И сегодня он дает еще одно обещание — "делать это столько времени, сколько потребуется".

Глава Европейского центробанка заявил о возобновлении с ноября программы QE количественного смягчения в целях защиту еврозоны от замедления мировой экономики.

Европейский регулятор снизил ставку по депозитам до нового исторического минимума до -0,5%. Это значит, что теперь коммерческим банкам придется платить еще больше за хранение резервов в ЕЦБ. вместе с тем вводится двухуровневая система — часть избыточных резервов освобождается от отрицательных ставок.

С 1 ноября регулятор возобновляет программу скупки облигаций на 20 млрд евро в месяц для стимулирования экономики еврозоны.

Меры призваны подтолкнуть инфляцию до целевого уровня чуть ниже 2% и поддержать экономический рост, который сейчас замедляется. Прогноз роста ВВП еврозоны снижен до 1,1% в этом году и до 1,2% в 2020 году. На рост влияют замедление мировой экономики, торговый конфликт США и Китая, и неопределенность, связанная с "брекситом".

Марио Драги отметил: "Риски для еврозоны сохраняются из-за геополитических факторов, растущей угрозы протекционизма и уязвимость развивающихся рынков".

Сразу после объявления решения, курс евро по отношению к доллару понизился. Это заметил президент президент США Дональд Трамп. Он заявил, что "ЕЦБ пытается и при этом добивается успеха в ослаблении евро по отношению к очень сильному доллару, что наносит ущерб экспорту США".

Но Марио Драги это предположение опроверг : "Мы придерживаемся соглашения, достигнутого странами G20. В частности, мы никогда не будем заниматься конкурентной девальвацией. Мы надеемся, что все страны-члены G20 поддержат это соглашение".

1 ноября ЕЦБ возглавит Кристин Лагард и уже ей придется искать способы сохранения евро "во что бы то ни стало".

Между тем экономисты последнее время все чаше критикуют программу количественного смягчения и политику отрицательных ставок.

Стоит отметить, что впервые кресло председателя ЕЦБ займет женщина, а также дипломат и переговорщик, а не технократ.