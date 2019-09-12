Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Бизнес

ЕЦБ вновь смягчает денежную политику

 Комментарии
 Ирина Шелудкова 
ЕЦБ вновь смягчает денежную политику
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Семь лет назад, в разгар кризиса суверенного долга в странах еврозоны, Марио Драги пообещал "во что бы то ни стало сохранить евро". И сегодня он дает еще одно обещание — "делать это столько времени, сколько потребуется".

Глава Европейского центробанка заявил о возобновлении с ноября программы QE количественного смягчения в целях защиту еврозоны от замедления мировой экономики.

Европейский регулятор снизил ставку по депозитам до нового исторического минимума до -0,5%. Это значит, что теперь коммерческим банкам придется платить еще больше за хранение резервов в ЕЦБ. вместе с тем вводится двухуровневая система — часть избыточных резервов освобождается от отрицательных ставок.

С 1 ноября регулятор возобновляет программу скупки облигаций на 20 млрд евро в месяц для стимулирования экономики еврозоны.

Меры призваны подтолкнуть инфляцию до целевого уровня чуть ниже 2% и поддержать экономический рост, который сейчас замедляется. Прогноз роста ВВП еврозоны снижен до 1,1% в этом году и до 1,2% в 2020 году. На рост влияют замедление мировой экономики, торговый конфликт США и Китая, и неопределенность, связанная с "брекситом".

Марио Драги отметил: "Риски для еврозоны сохраняются из-за геополитических факторов, растущей угрозы протекционизма и уязвимость развивающихся рынков".

Сразу после объявления решения, курс евро по отношению к доллару понизился. Это заметил президент президент США Дональд Трамп. Он заявил, что "ЕЦБ пытается и при этом добивается успеха в ослаблении евро по отношению к очень сильному доллару, что наносит ущерб экспорту США".

Но Марио Драги это предположение опроверг : "Мы придерживаемся соглашения, достигнутого странами G20. В частности, мы никогда не будем заниматься конкурентной девальвацией. Мы надеемся, что все страны-члены G20 поддержат это соглашение".

1 ноября ЕЦБ возглавит Кристин Лагард и уже ей придется искать способы сохранения евро "во что бы то ни стало".

Между тем экономисты последнее время все чаше критикуют программу количественного смягчения и политику отрицательных ставок.

Стоит отметить, что впервые кресло председателя ЕЦБ займет женщина, а также дипломат и переговорщик, а не технократ.