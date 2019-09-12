Евросоюз на страже прав человека

Программа "Вкратце из Брюсселя":

Европарламент в новом составе намерен активнее бороться за права и свободы, поддерживать сексуальные меньшинства, сотрудничать с такими организациями, как Amnesty International. Подкомитет по правам человека пригласил спецпредставителя ЕС по этим вопросам Имона Гилмора.

По всему Евросоюзу ширятся выступления как противников, так и защитников ЛГБТ-сообщества, к которому, помимо лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров Европарламент причисляет теперь интерсекс-людей — аббревиатура получается ЛГБТИ.

Подкомитет по правам человека осудил участившиеся нападения на эти категории, а также на негетеросексуалов, сомневающиеся в своей половой ориентации и женщин. Возмущение по этому поводы выразил специальный представитель ЕС по правам человека.

«Я думаю, что права, которые были с трудом завоеваны за прошлое столетие, теперь снова подвергаются давлению, - сказал Имон Гилмор. - Мы наблюдаем это в отношении ЛГБТ в некоторых странах. Мы также наблюдаем откат в отношении прав женщин. Думаю, что эти вопросы нам нужно считать приоритетными".

Европарламент называет также тревожной тенденцией всё менее гуманное обращение с мигрантами и беженцами, несмотря на призывы ООН к правительствам ЕС создать безопасные механизмы для их приема.

Директор Европейского отделения Amnesty International требует также соблюдения прав этих людей от стран, соседствующих с Евросоюзом:

«Миграция — это реальность, она будет оставаться реальностью для Европы, - сказала Ив Джедди. - Нам нужна политика, которая признает это, а также взаимодействует с третьими странами в сфере миграции, при соблюдении прав человека. Мы не можем полагаться на внешний контроль за миграцией, передавая его таким странам с сомнительным отношением к правам человека, как Ливия и Турция ".

На этой неделе Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет попросила Евросоюз «принять общие, основанные на правах человека меры для поддержки деятельности неправительственных организаций, спасающих мигрантов в Средиземном море».

Продолжать ли "Софию"?

Страны ЕС обсудили в четверг в Брюсселе вопрос о продление военно-морской операции "София". Её первоначальная задача — пресекать контрабанду нелегальных мигрантов в Европу. Но по требованию Италии, участвующие суда были отозваны из-за того, что спасенных в Средиземном море высаживали на европейский берег.

Нынешний мандат "Софии" истекает 30 сентября.

ГМО-сою продавать в ЕС можно

Продукты транснациональной компании Monsanto, содержащие генетически модифицированные соевые бобы, всё ещё могут продаваться в ЕС. Европейский Суд в Люксембурге отклонил апелляцию против принятого ранее Еврокомиссией решение не вводить запрет на эти продукты генной инженерии.

Три немецких общественных организаций заявили, что ГМО-бобы представляют опасность для здоровья населения.