Голосование против правящей коалиции

По итогам муниципальных выборов в Норвегии все четыре партии правящей коалиции потеряли поддержку избирателей.

А "зеленые", в частности, стали третьей по численности партией в Осло, где получили 15.2 % голосов —в два раза больше, чем на предыдущих выборах 2015 года.

В общей сложности партии левого толка, т. н. "красного блока", на этих выборах набрали около 56% голосов. Наблюдатели говорят о возросшем интересе норвежцев к внесистемным партиям: в парламент вошло протестное политическое образование, выступающее против транспортной политики властей.

Самое значительное поражение потерпела социал-демократическая Рабочая партия, входящая в состав правительства, за нее проголосовали почти на 10% меньше избирателей. Консервативная партия во главе с премьер-министром Эрной Сульберг показал лучший результат за последние сорок лет, набрав около 20%.

Наблюдатели отмечают, что эти результаты предвещают неприятности коалиционному правительству в ближайшем будущем и на парламентских выборах, которые пройдут в 2021 году.

Самая значимая победа досталась аграрной партия центра, которая в целом по стране получила 14.4% и стала третьей по численности политической силой.