Apple представила новые сервисы и устройства

Корпорация Apple представила свои новинки на главной презентации года, прошедшей в Калифорнии во вторник. Одним из главных событий стал запуск анонсированного ещё весной видеосервиса Apple TV +, который станет доступен пользователям с 1 ноября. При этом стоимость месячной подписки составит в США менее пяти долларов.

– Все эти потрясающие шоу доступны по цене проката одного фильма, – заявил гендиректор Apple Тим Кук. – С ума сойти! Мы были так взволнованы, запуская Apple TV +, что нам хотелось сделать что-то действительно особенное, и поэтому, начиная с этого дня, когда вы покупаете iPhone, iPad, Mac или Apple TV +, вы при этом получаете годовую подписку на Apple TV + совершенно бесплатно.

Помимо подписочных сервисов, компания представила и ряд технических устройства, среди которых наибольший интерес у публики вызвал iPhone 11 Pro с тройной камерой. По ряду параметров он существенно превосходит своих предшественников, это касается качества видеосъёмки, а также заложенных возможностей для вычислительной фотографии.