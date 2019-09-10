Олег Сенцов: "Буду снимать кино и жить"

"Сколько бы волк ни рядился в овечью шкуру, зубы у него по-прежнему на месте", - так Олег Сенцов, кинорежиссер и сценарист, один из 35 граждан Украины, вернувшихся в субботу на родину, ответил на вопрос, хочет ли Россия мира и стоит ли быть оптимистом после обмена удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом.

"Касаемо меня, я собираюсь заниматься двумя самыми замечательными вещами на этой Земле: снимать кино и жить, - заявил он. - Касаемо Крыма, (собираюсь - прим.ред.) вернуться туда только на танках".

На первой после освобождения пресс-конференции в Киеве, осужденный по статье о терроризме Сенцов поделился планами на будущее: "Я со своей стороны сделаю все для привлечения внимания к этой проблеме, чтобы она не остывала, - наших политзаключенных и российских. Потому что вы здесь как бы сегрегируете эти вещи, а мы нет. Для нас это все узники Кремля, люди, страдающие от Путина, им надо всем помогать".

Проживавший в Крыму, Олег Сенцов был задержан ФСБ 10 мая 2014 года по подозрению в терроризме и приговорен судом к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Виновным он себя не признал. Все 5 лет заключения его освобождения добивались международные правозащитные и кинематографические организации.

7 сентября Москва передала его Киеву в рамках так называемого "большого обмена". В столичном аэропорту Борисполь его встречал президент Украины Владимир Зеленский.