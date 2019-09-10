КНДР: новые пуски снарядов

Северная Корея осуществила два запуска – предположительно, ракетных, спустя несколько часов после заявления о желании возобновить переговоры с Соединёнными Штатами о денуклеаризации Корейского полуострова. Пуски, о которых сообщила Южная Корея, были сделаны во вторник с южной окраины столицы страны Пхеньяна. Какие именно использовались снаряды - остаётся неизвестным, но утверждается, что они были запущены в сторону Японского моря и пролетели около 330 км.

– В настоящее время правительство собирает и анализирует информацию, – заявил министр обороны Японии Такэси Ивая. – Но ни территория, ни исключительная экономическая зона Японии затронуты не были. Мы полагаем, что КНДР стремится усовершенствовать свои ракетные технологии, проводя эти последовательные запуски.

После прошедшей в конце июня встречи лидеры США и КНДР говорили о намерении продолжения переговоров о денуклеаризации. Северная Корея уже в восьмой раз начиная с июля осуществляет запуски снарядов, что, по мнению наблюдателей, говорит о стремлении Пхеньяна оказать давление на Вашингтон с целью получения гарантий безопасности и ослабления наложенных на КНДР санкций.