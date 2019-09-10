Биоразнообразие ЕС под угрозой

Установленные на международном уровне цели по охране биоразнообразия не выполняются, - говорится в докладе Всемирного фонда дикой природы (WWF). К 2020 году страны, имеющие выход к морю, должны выделить специальные охраняемые акватории для защиты флоры и фауны.

Евросоюз, отмечается в докладе WWF, далек от исполнения взятых на себя обязательств.

Яника Борг, Всемирный фонд дикой природы: "В Европейский союз входят 23 государства с выходом к морю. Девятнадцать из них до сих пор не достигли целевого показателя в 10%. Но больше всего беспокоит то, что почти в половине стран вообще нет планов по управлению морскими охраняемыми районами".

Более 12% морской акватории Евросоюза должно быть определено в качестве морских охраняемых районов. Однако на сегодняшний день этот показатель находится на отметке ниже 2%.

Крис Дэвис, член Европарламента: "Я разочарован, ведь для рыбной промышленности морские охраняемые районы это хорошая возможность для выращивания рыбы. Большая рыба дает больше потомства. Поэтому морские охраняемые районы - 10% или 15% - должны представлять большой интерес для рыбной индустрии стран ЕС!"

Охрана биоразнообразия зависит и от конкретной акватории. Например, в Черном и Средиземном морях необходимо принимать дополнительные меры.