Морские круизы во вред экологии

Отдых в "плавучей гостинице" с комфортом и всевозможными развлечениями... Морские путешествия на круизном лайнере с годами только набирают популярность у туристов. А между тем, экологи бьют тревогу: большие суда, считают они, уже вошли в число главных на сегодня источников загрязнения.

В подтверждение тому - исследование, инициированное "Европейской федерацией транспорта и окружающей среды" (T&E), которое объединяет десятки неправительственных организаций.

В опубликованном на днях отчёте, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ðµ Ð¾Ð±ÑŠÐµÐ´Ð¸Ð½ÑÐµÑ‚ Ð´ÐµÑÑÑ‚ÐºÐ¸ Ð½ÐµÐ¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÑÑ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ñ… Ð¾Ñ€Ð³Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ð¹. Ð’ Ð¾Ð¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ð¾Ð¼ Ð½Ð° Ð´Ð½ÑÑ… Ð¾Ñ‚Ñ‡Ñ‘Ñ‚Ðµ Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚ÑÑ Ð¾ Ñ‚Ð¾Ð¼, Ñ‡Ñ‚Ð¾Ð¾Ð±ÑŠÐµÐ¼ Ð²Ñ‹Ð±Ñ€Ð¾ÑÐ¾Ð² Ð¾Ñ‚ ÐºÑ€ÑƒÐ¸Ð·Ð½Ñ‹Ñ… Ð»Ð°Ð¹Ð½ÐµÑ€Ð¾Ð² Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ñ‚ÑƒÑ€Ð¿ÐµÑ€Ð°Ñ‚Ð¾Ñ€Ð° - Carnival Corporation - Ð² 2017 Ð³Ð¾Ð´Ñƒ Ð±Ñ‹Ð» Ð² Ð´ÐµÑÑÑ‚ÑŒ Ñ€Ð°Ð· Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐµ, Ñ‡ÐµÐ¼ Ð¾Ñ‚ 260 Ð¼Ð¸Ð»Ð»Ð¸Ð¾Ð½Ð¾Ð² ÐµÐ²Ñ€Ð¾Ð¿ÐµÐ¹ÑÐºÐ¸Ñ… Ð°Ð²Ñ‚Ð¾Ð¼Ð¾Ð±Ð¸Ð»ÐµÐ¹ Ð²Ð¼ÐµÑÑ‚Ðµ Ð²Ð·ÑÑ‚Ñ‹Ñ…. Ð“Ð»Ð°Ð²Ð½Ð°Ñ Ð¿Ñ€Ð¸Ñ‡Ð¸Ð½Ð° - Ð² Ð¸ÑÐ¿Ð¾Ð»ÑŒÐ·ÑƒÐµÐ¼Ð¾Ð¼ Ð²Ð¸Ð´Ðµ Ñ‚Ð¾Ð¿Ð»Ð¸Ð²Ð°, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ðµ Ð·Ð°Ð³Ñ€ÑÐ·Ð½ÑÐµÑ‚ Ð°Ñ‚Ð¼Ð¾ÑÑ„ÐµÑ€Ñƒ Ð¾ÐºÑÐ¸Ð´Ð°Ð¼Ð¸ ÑÐµÑ€Ñ‹ Ð¸ Ð°Ð·Ð¾Ñ‚Ð°. Ð‘Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐµ Ð²ÑÐµÐ³Ð¾ Ð¾Ñ‚ ÑÑ‚Ð¾Ð³Ð¾ ÑÑ‚Ñ€Ð°Ð´Ð°ÑŽÑ‚ Ñ‚Ð°ÐºÐ¸Ðµ ÐµÐ²Ñ€Ð¾Ð¿ÐµÐ¹ÑÐºÐ¸Ðµ ÑÑ‚Ñ€Ð°Ð½Ñ‹, ÐºÐ°Ðº Ð˜ÑÐ¿Ð°Ð½Ð¸Ñ, Ð˜Ñ‚Ð°Ð»Ð¸Ñ, Ð“Ñ€ÐµÑ†Ð¸Ñ, Ð¤Ñ€Ð°Ð½Ñ†Ð¸Ñ, ÐÐ¾Ñ€Ð²ÐµÐ³Ð¸Ñ, Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð½ÐµÑ†, ÐŸÐ¾Ñ€Ñ‚ÑƒÐ³Ð°Ð»Ð¸Ñ. Ð’ Ñ‚Ñ€Ð¾Ð¹ÐºÐµ ÐµÐ²Ñ€Ð¾Ð¿ÐµÐ¹ÑÐºÐ¸Ñ… Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¾Ð² Ñ Ñ€ÐµÐºÐ¾Ñ€Ð´Ð½Ñ‹Ð¼Ð¸ Ð¾Ð±ÑŠÑ‘Ð¼Ð°Ð¼Ð¸ Ð²Ñ€ÐµÐ´Ð½Ñ‹Ñ… Ð²Ñ‹Ð±Ñ€Ð¾ÑÐ¾Ð² Ð¾Ñ‚ Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐ¸Ñ… ÑÑƒÐ´Ð¾Ð² - Ð‘Ð°Ñ€ÑÐµÐ»Ð¾Ð½Ð°, ÐŸÐ°Ð»ÑŒÐ¼Ð°-Ð´Ðµ-ÐœÐ°Ð¹Ð¾Ñ€ÐºÐ° Ð¸ Ð’ÐµÐ½ÐµÑ†Ð¸Ñ. Ð’Ð»Ð°ÑÑ‚Ð¸ Ð¿Ð¾ÑÐ»ÐµÐ´Ð½ÐµÐ¹, Ð² Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚ Ð½Ð° ÑƒÑ‡Ð°ÑÑ‚Ð¸Ð²ÑˆÐ¸ÐµÑÑ Ð°ÐºÑ†Ð¸Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚ÐµÑÑ‚Ð° Ð´Ð°Ð¶Ðµ Ð¿Ð¾Ð¾Ð±ÐµÑ‰Ð°Ð»Ð¸ Ñ€Ð°ÑÑÐ¼Ð¾Ñ‚Ñ€ÐµÑ‚ÑŒ Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Ð¾ Ð·Ð°Ð¿Ñ€ÐµÑ‚Ðµ Ð½Ð° Ð·Ð°Ñ…Ð¾Ð´Ñ‹ ÐºÑ€ÑƒÐ¸Ð·Ð½Ñ‹Ñ… Ð»Ð°Ð¹Ð½ÐµÑ€Ð¾Ð² Ð² Ð²ÐµÐ½ÐµÑ†Ð¸Ð°Ð½ÑÐºÑƒÑŽ Ð»Ð°Ð³ÑƒÐ½Ñƒ. Ð­ÐºÐ¾Ð°ÐºÑ‚Ð¸Ð²Ð¸ÑÑ‚Ñ‹ Ð¿Ñ€Ð¸Ð·Ñ‹Ð²Ð°ÑŽÑ‚ Ð‘Ñ€ÑŽÑÑÐµÐ»ÑŒ Ð² ÑÑ€Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾Ð¼ Ð¿Ð¾Ñ€ÑÐ´ÐºÐµ ÑƒÑÑ‚Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð½ÑƒÐ»ÐµÐ²Ð¾Ð¹ ÑƒÑ€Ð¾Ð²ÐµÐ½ÑŒ Ð²Ñ‹Ñ€Ð¾ÑÐ¾Ð² Ð´Ð»Ñ Ð²ÑÐµÑ… ÐºÑ€ÑƒÐ¸Ð·Ð½Ñ‹Ñ… ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð°Ð½Ð¸Ð¹, Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°ÑŽÑ‰Ð¸Ñ… Ð½Ð° Ñ‚ÐµÑ€Ñ€Ð¸Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ð¸ Ð•Ð²Ñ€Ð¾ÑÐ¾ÑŽÐ·Ð°.) говорится о том, что объём выбросов от круизных лайнеров только одного туроператора - Carnival Corporation - в 2017 году был в десять раз больше, чем от 260 миллионов европейских автомобилей вместе взятых.

Главная причина - в используемом виде топлива, которое загрязняет атмосферу оксидами серы и азота.

Больше всего от этого страдают Испания, Италия, Греция, Франция, Норвегия, наконец, Португалия. В тройке европейских портов с рекордными объёмами вредных выбросов от больших судов - Барселона, Пальма-де-Майорка и Венеция.

Власти последней в ответ на участившиеся акции протеста даже пообещали рассмотреть вопрос о запрете на заходы круизных лайнеров в венецианскую лагуну.

Экоактивисты призывают Брюссель в срочном порядке установить нулевой уровень выбросов для всех круизных компаний, работающих на территории Евросоюза.