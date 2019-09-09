Лучшие гонщики кросс-кантри

Велогонщики со всего мира штурмовали спуски и подъемы на горнолыжном курорте Сноушу в штате Западная Виргиния, где проходили соревнования по кросс-кантри кубка мира по маунтинбайку Международного союз велосипедистов UCI World Cup.

В заключительном этапе гонок по пересечённой местности в категории Олимпийский кросс-кантри XCO среди мужчин первым к финишу пришел швейцарец Ларс Форстер, но победа в общем зачете досталась его соотечественнику Нино Шуртеру, у которого на счету было 1995 очков.

Среди женщин лучший результат в финале показала француженка Полин Ферран-Прево, она опередила спортсменку из Нидерландов Анн Терпестра. В общем зачете француженка завершает сезон на третьем месте. Первое место досталось американке Кейт Кортни — 1772 очка.

Международный союз велосипедистов признал маунтинбайк — гонки вне дорог на горных велосипедах —видом велоспорта в 1990 году. Дебют кросс-кантри как олимпийской дисциплины состояла на Летних играх в Атланте в 1996 году.