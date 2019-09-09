Стали известны предварительные результаты выборов в России

Несмотря на усилия властей, на выборах в Московскую городскую думу в 19 избирательных округах из 45 лидируют представители системной оппозиции – КПРФ, "Справедливой России" и "Яблока". Во всех 16 регионах, где проводились губернаторские выборы, по предварительным данным, побеждают провластные кандидаты.

Избиратель Путин пришел на участок для голосования и прокомментировал необходимость представительства разных кандидатов в органах власти.

Владимир Путин, президент России

"В некоторых странах есть и 30, и 50, и 100 (кандидатов). Качество их работы от этого не меняется. Важно не сколько, важно – какого качества. Надеюсь, что у нас достойные кандидаты".

Избиратель Навальный появился на участке для голосования вместе с дочерью Дашей. На этих выборах он призывал к "тактическому" (или "умному") выбору кандидатов, которые имели большие шансы победить "Единую Россию". Навальный и его союзники стремятся к тому, чтобы оппозиция набрала силу в преддверии парламентских выборов 2021 года.

Алексей Навальный, лидер оппозиции

"Любое снижение количества кандидатов "Единой России" мы будем расценивать как успех. В прошлый раз "Единая Россия" получила 40 мандатов из 45. Если они получат хоть сколько-нибудь меньше — это будет уже хорошо. Но мы надеемся, по крайней мере, что мы сможем более-менее их существенно потеснить".

Представители избирательной комиссии сообщили, что серьезных нарушений выявлено не было. Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова призывала к открытости на избирательных участках.

Элла Памфилова, председатель ЦИК РФ

"Обязательно должны все наблюдатели присутствовать при подсчете голосов. Камеры должны все работать. Должно быть все видно. Все должно быть понятно, ясно, открыто. Скрывать нечего. СМИ должны присутствовать. Все участники процесса должны присутствовать, и я надеюсь, что на этом этапе никаких нарушений не будет"

С середины июля в Москве проходили многотысячные акции протеста против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Окончательные результаты Единого дня голосования будут известны позднее.