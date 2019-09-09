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Россия

Диалог «без наивности»

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 Павел Барсуков 
Диалог «без наивности»
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Reuters
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Франция готова к диалогу с Россией: об этом заявил в Москве глава французского МИДа Жан-Ив ле Дриан. В российской столице после многолетнего перерыва возобновляется работа двустороннего Совета сотрудничества по вопросам безопасности: вместе с ле Дрианом туда прибыли министр вооружённых сил Франции Флоранс Парли и генеральный секретарь французского совбеза Клер Ландэ.

По словам Ле Дриана, Париж приступает к возобновлению диалога «без наивности» и с пониманием того, что это займёт долгое время.

Французские министры подчёркивают, что одна из ключевых тем для них — урегулирование конфликта на Украине.

Глава минобороны, в свою очередь, заявила о чрезвычайной важности сотрудничества с Россией по «нормами поведения» в киберпространстве и в космосе. Ещё два месяца назад Флоранс Парли обвиняла Россию в слежении за французскими спутниками и в нарушении их работы.

О курсе на сближение России и Франции на самом высшем уровне заговорили в августе, когда Эммануэль Макрон пригласил Владимира Путина к себе перед саммитом «большой семёрки». В понедельник стало известно, что французский президент принял приглашение российского коллеги приехать в Москву на празднование 75-летия Победы в следующем году.

Видеомонтаж • Павел Барсуков